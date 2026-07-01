Герцогиня Софи появилась на публике в денимовом луке и с новой эффектной стрижкой

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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Герцогиня Софи продемонстрировала сегодня на публичном мероприятие новую прическу – стрижку боб-каре. Герцогиня подстригла волосы на несколько сантиметров, и ее светлые локоны теперь ниспадают на плечи. Это очень актуальная прическа для изнуряющей британской жары.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

На мероприятии Софи появилась в джинсовой юбке миди и синей блузке от Penelope Chilvers и обула коричневые сапоги-казаки из замши на невысоких каблуках с вышивкой. Образ герцогиня также дополнила золотыми серьгами, золотой цепочкой с подвеской на шее, несколькими браслетами и кольцами. На голове у нее были черные солнцезащитные очки, а ее новая стрижка выглядела потрясающе.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, несколько дней назад Софи видели в поместье Сандрингем, где проходили конные соревнования, в которых герцогиня принимала участие. Вместе с ней и ее мужем принцем Эдвардом также был замечен бывший принц Эндрю, который сейчас старается не попадать на глаза папарацци.

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