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Герцогиня Софи продемонстрировала мастерство в очень необычном для себя занятии
Герцогиня Эдинбургская Софи находится с официальным визитом в Замбии.
Сегодня, во второй день своего визита, Софи попробовала свои силы в полировке драгоценных камней в местной семейной ювелирной мастерской.
Герцогиня посетила творческий мастер-класс в Лусаке, столице страны, в компании Jewel of Africa, занимающейся изготовлением ювелирных изделий на заказ и основанной в 1992 году. Компания предлагает замбийские драгоценные камни, добытые этичным способом, с использованием навыков местных мастеров.
Во время своего визита Софи попробовала свои силы в огранке и полировке кварцевого камня и внимательно понаблюдала за творческим процессом, который предшествует изготовлению драгоценных камней.
Софи была одета в изумрудную блузку, а ее маникюр был запечатлен крупным планом.
Также мы обратили внимание, что в знак уважения к народу Замбии герцогиня была замечена со своем любимым африканским кольцом от Giulia Barela и золотой цепочке с Т-образной застежкой от Tilly Sveaas.