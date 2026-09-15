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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Герцогиня Софи продемонстрировала мастерство в очень необычном для себя занятии

Герцогиня Эдинбургская Софи находится с официальным визитом в Замбии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Сегодня, во второй день своего визита, Софи попробовала свои силы в полировке драгоценных камней в местной семейной ювелирной мастерской.

Герцогиня посетила творческий мастер-класс в Лусаке, столице страны, в компании Jewel of Africa, занимающейся изготовлением ювелирных изделий на заказ и основанной в 1992 году. Компания предлагает замбийские драгоценные камни, добытые этичным способом, с использованием навыков местных мастеров.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Во время своего визита Софи попробовала свои силы в огранке и полировке кварцевого камня и внимательно понаблюдала за творческим процессом, который предшествует изготовлению драгоценных камней.

Софи была одета в изумрудную блузку, а ее маникюр был запечатлен крупным планом.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Также мы обратили внимание, что в знак уважения к народу Замбии герцогиня была замечена со своем любимым африканским кольцом от Giulia Barela и золотой цепочке с Т-образной застежкой от Tilly Sveaas.

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