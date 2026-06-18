Герцогиня Софи удивила выбором платья для Королевского Аскота, где появилась с мужем принцем Эдвардом

Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Getty Images

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61-летняя Софи в отличие от принцессы Уэльской Кэтрин, которая выбрала яркий желтый лук для визит на мероприятие, приехала на конные соревнования в черном платье-рубашке с большим бантом на груди от Suzannah London, дополнив наряд шляпой с большим цветком Jane Taylor London, клатчем Sophie Habsburg и светлыми туфлями-лодочками с жемчужинами от Jimmy Choo.

Герцогиня собрала волосы в низкий пучок и сделала легкий дневной макияж. У нее в ушах были серьги с россыпью камней, часы и несколько золотых браслетов на запястье, а также несколько колец на пальцах и бриллиантовую брошь на груди.

Принц Эдвард и герцогиня Софи / © Getty Images

Принц Эдвард надел фрак, рубашку и жилет, а также носил желтый галстук в принт. У него на фраке был пришпилен цветок.

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Королева Камилла и король Чарльз также посещали второй день Royal Ascot. Монарх появился на публике в светло-сером фраке, а его супруга блистала в кремовом платье-пальто от Dior.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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