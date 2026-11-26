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Герцогиня Софи в камуфляжном образе приехала на авиабазу
Герцогиня Эдинбургская Софи приняла участие в конкурсе герцогини Эдинбургской на RAF Wittering в Питерборо.
Герцогиня Эдинбургская Софи приняла участие в соревновании герцогини Эдинбургской на авиабазе Королевских ВВС Великобритании в Питерборо.
Софи является почетным коммодором авиации базы RAF Wittering и регулярно курирует эти ежегодные соревнования, где военнослужащие различных подразделений Королевских ВВС соревнуются в профессиональных, технических и спортивных дисциплинах.
В соответствии с полевым форматом визита герцогиня Софи выбрала армейскую камуфляжную полевую куртку со знаками различия Королевских ВВС на груди, надетую поверх стеганого коричневого утеплителя и свитера с высоким воротом. Образ дополнили темно-коричневые прямые брюки, небольшая кожаная сумка оттенка хаки с короткой ручкой и серые вязаные перчатки и шапка в руке.
Софи распустила волосы и дополнила образ лаконичными серьгами с яркими желтыми камнями.
Напомним, ранее мы рассказывали про пять любимых украшений герцогини Эдинбургской Софи.