Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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Герцогиня Эдинбургская Софи приняла участие в соревновании герцогини Эдинбургской на авиабазе Королевских ВВС Великобритании в Питерборо.

Софи является почетным коммодором авиации базы RAF Wittering и регулярно курирует эти ежегодные соревнования, где военнослужащие различных подразделений Королевских ВВС соревнуются в профессиональных, технических и спортивных дисциплинах.

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Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

В соответствии с полевым форматом визита герцогиня Софи выбрала армейскую камуфляжную полевую куртку со знаками различия Королевских ВВС на груди, надетую поверх стеганого коричневого утеплителя и свитера с высоким воротом. Образ дополнили темно-коричневые прямые брюки, небольшая кожаная сумка оттенка хаки с короткой ручкой и серые вязаные перчатки и шапка в руке.

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Софи распустила волосы и дополнила образ лаконичными серьгами с яркими желтыми камнями.

Напомним, ранее мы рассказывали про пять любимых украшений герцогини Эдинбургской Софи.

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