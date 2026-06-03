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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Герцогиня Софи в красном платье и бархатных босоножках сходила на прием в саду

Герцог и герцогиня Эдинбургские посетили прием в саду резиденции посла Великобритании в Лиссабоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Софи и принц Эдвард

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Их королевские Высочества прибыли, чтобы отметить связи между людьми, лежащие в основе альянса, и вклад британского сообщества в португальское общество в рамках своего визита в Португалию.

В этот раз герцогиня Эдинбургская появилась на приеме в красном платье с длинными рукавами от Matelier Design и обула бархатные босоножки на платформе и каблуках Penelope Chilvers в бордовом цвете. Ее образ был дополнен крупными золотыми серьгами Giulia Barela Jewelry и золотой подвеской на шее от Tilly Sveaas. Также Софи дополнила образ несколькими браслетами от Halcyon Days и кольцами на пальцах.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Принц Эдвард на эту встречу приехал в синем костюме, который дополнил светлой рубашкой и галстуком в меткий принт. Он также выглядел элегантно.

Днем ранее супруги посетили музей в Лиссабоне, где открылась выставка, посвященная Виндзорскому договору. Там Софи блистала в белом платье-рубашке в милый цветочный принт.

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Дата публикации
Количество просмотров
100
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