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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Герцогиня Софи в легком летнем платье и шльопках приехала на остров

Герцогиня Эдинбургская Софи совершила визит в Дом правительства на острове Джерси.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Во время этой поездки британская герцогиня открыла мемориальную доску во время визита в EYECAN, благотворительную организацию на острове Джерси, занимающуюся поддержкой жителей острова с нарушениями зрения.

Одета 61-летняя Софи была в струящееся розово-белое платье и дополнив лук золотистыми шльопанцами на платформе, любимой золотой подвеской на шее и серьгами из золота с бриллиантами в ушах. У герцогини были распущены светлые волосы и легкий натуральный макияж подчеркивал ее черты лица.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Во время визита Софи также познакомилась с собакой-поводырем, примерила очки Ray-Ban Meta, сделала бумажные розы и пользовалась тростью, нося очки, имитирующие катаракту. Софи, с мужем принцем Эдвардом, находится на острове с двухдневной поездкой.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
52
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