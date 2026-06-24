Герцогиня Софи в легком летнем платье и шльопках приехала на остров

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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Во время этой поездки британская герцогиня открыла мемориальную доску во время визита в EYECAN, благотворительную организацию на острове Джерси, занимающуюся поддержкой жителей острова с нарушениями зрения.

Одета 61-летняя Софи была в струящееся розово-белое платье и дополнив лук золотистыми шльопанцами на платформе, любимой золотой подвеской на шее и серьгами из золота с бриллиантами в ушах. У герцогини были распущены светлые волосы и легкий натуральный макияж подчеркивал ее черты лица.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Во время визита Софи также познакомилась с собакой-поводырем, примерила очки Ray-Ban Meta, сделала бумажные розы и пользовалась тростью, нося очки, имитирующие катаракту. Софи, с мужем принцем Эдвардом, находится на острове с двухдневной поездкой.

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Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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