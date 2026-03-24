Герцогиня Софи в нежном образе появилась на гала-вечере в Лондоне

Герцогиня Эдинбургская посетила гала-вечер Reasons For Hope, посвященный наследию доктора Джейн Гудолл и проводимый в поддержку Института Джейн Гудолл в Великобритании.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Эдинбургская

Герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Мероприятие прошло в отеле The Peninsula London и на нем собралось множество гостей в поддержку британского отделения Института Джейн Гудолл и в знак признания многолетней новаторской работы в области охраны природы и защите окружающей среды.

Софи выглядела сияющей в струящемся платье в пол с изящным узором пейсли в мягких, нейтральных тонах. Фасон был подчеркнут на талии поясом в тон, создавая привлекательный силуэт, идеально сочетающий в себе утонченность и современную женственность.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня дополнила образ металлическим клатчем и эффектными серьгами, а ее светлые волосы мягкими волнами ниспадали на плечи.

