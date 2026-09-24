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Герцогиня Софи в новом платье и эспадрильях приехала в офис известной газеты
Герцогиня Эдинбургская посещает мероприятие в лондонском офисе газеты Financial Times, посвященное 80-летию организации Royal Mencap Society.
Для этой поездки Софи выбрала шелковое платье-миди от Suzannah London с цветочным узором, обула эспадрильи серо-бежевого цвета, а в руках держала сумку из рафии от Strathberry.
Герцогиня Эдинбургская распустила волосы, сделала легкий мейк-ап, надела миниатюрные серьги-гвоздики и золотую подвеску на шее, а на запястье у нее был браслет «Single Oak Leaf» из коллекции Woodland от Asprey London из желтого золота 18 карат и бриллиантов, и еще несколько браслетов, в том числе из бирюзы.
Ранее, напомним, мы подробнее рассказывали о пяти любимых украшениях герцогини Эдинбургской Софи.