Герцогиня Софи в синем стильном образе и светлых сапогах приехала на церемонию

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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Мероприятие прошло в Национальном мемориальном саду памяти Королевского британского легиона в Олруасе, графство Стаффордшир.

Корпус королевских инженеров-электриков и механиков был сформирован в 1942 году во время Второй мировой войны. Впоследствии личный состав корпуса обеспечивал техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, танков, авиатехники, стрелкового оружия и электронного оборудования в ходе операций в Корее, Северной Ирландии, на Фолклендских островах, а также в зонах конфликтов в Персидском заливе, Косове, Ираке и Афганистане.

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Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи в этот раз выбрала синий блейзер от Alexander McQueen с крупными золотыми пуговицами и брошью, под ним было синее платье в тон от Emilia Wickstead из шерсти с поясом и узором «принц Уэльский». В руках герцогиня несла синюю сумку на короткой ручке Sophie Habsburg, а обута была в замшевые сапоги на каблуках L.K.Bennett.

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Волосы герцогини были распущены, в ушах сверкали золотые цветочные серьги Giulia Barela Jewelry, а на шее цепочка с круглой подвеской — одной из ее любимых Happy Diamonds Icons от Сhopard. Софи была великолепна в этом образе.

Ранее с этим же украшением на шее, а также в новом платье и эспадрильях герцогиня Эдинбургская приезжала в офис известной газеты.

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