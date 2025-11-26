Герцогиня Софи вдохновилась образом принцессы Уэльской и вышла в свет в стильном брючном костюме

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи посетила RAW Workshop в Оксфорде. И для нового выхода в свет Софи выбрала деловой брючный костюм в клетку, который идеально сочетался с джемпером цвета марсала, клатчем чуть темнее по цвету и замшевыми остроносыми сапогами светлого оттенка на каблуках.

Образ свой Софи дополнила золотыми серьгами в виде нескольких колец, а также золотой подвеской с плоским кольцом на шее. Светлые волосы герцогини были распущены, а на лице она сделала легкий дневной макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Недавно, напомним, в похожем образе появилась на публике принцесса Уэльская Кейт. Она одетая в светло-серый брючный костюм, молочно-белую блузку с бантом и туфли посещала саммит «Будущая рабочая сила», организованном Королевским фондом бизнес-целевой группы по вопросам раннего детства.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Также в сером, но только немного другого дизайна, мы видели принцессу Кейт, когда она посещала авиабазу ВВС Конингсби в Линкольншире.