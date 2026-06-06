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Герцогиня Софи выбрала небесно-голубой наряд на свадьбу сына принцессы Анны
Герцогиня Эдинбургская Софи сегодня также присутствовала на королевской свадьбе в церкви Всех Святых в Кембле.
61-летняя герцогиня Софи выбрала для столь важного мероприятия голубое платье от Beulah London с оборками на рукавах, сочетая его с туфлями-лодочками из голубой замши на каблуках и сумкой-капри Sophie Habsburg а также миниатюрной шляпой с перьям от Jane Taylor London.
Свадебный образ герцогиня дополнила цветочными серьгами с голубыми камнями, идеально сочетающимися с нарядом и подвеской Giulia Barela Jewelry на шее. Волосы собрала в низкую прическу и сделала легкий макияж, а у нее на пальцах было несколько золотых колец и красивое цветочное украшение.
Напомним, свадьбу Харриет Сперлинг и Питера Филлипса также посетили принц и принцесса Уэльские. Кэтрин выбрала элегантный наряд от Rouland Mouret и широкополую шляпу.