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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
12
Время на прочтение
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Герцогиня Софи выбрала небесно-голубой наряд на свадьбу сына принцессы Анны

Герцогиня Эдинбургская Софи сегодня также присутствовала на королевской свадьбе в церкви Всех Святых в Кембле.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

61-летняя герцогиня Софи выбрала для столь важного мероприятия голубое платье от Beulah London с оборками на рукавах, сочетая его с туфлями-лодочками из голубой замши на каблуках и сумкой-капри Sophie Habsburg а также миниатюрной шляпой с перьям от Jane Taylor London.

Свадебный образ герцогиня дополнила цветочными серьгами с голубыми камнями, идеально сочетающимися с нарядом и подвеской Giulia Barela Jewelry на шее. Волосы собрала в низкую прическу и сделала легкий макияж, а у нее на пальцах было несколько золотых колец и красивое цветочное украшение.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, свадьбу Харриет Сперлинг и Питера Филлипса также посетили принц и принцесса Уэльские. Кэтрин выбрала элегантный наряд от Rouland Mouret и широкополую шляпу.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
12
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