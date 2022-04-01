Гибралтарский полк получил новое знамя из рук принца Эдуарда

Принц Эдуард, граф Уэссекский, представил новое знамя Королевского Гибралтарского полка.

Вчера, 31 марта, в Виндзорском замке состоялась невероятно красивая церемония: граф Уэссекский вручил новое знамя Королевскому Гибралтарскому полку.

Принц Эдуард, Граф Уэссекский вручает Гибралтарскому полку новое знамя / Getty Images

Королевский Гибралтарский полк впервые за почти десять лет прибыл в Великобританию для выполнения церемониальных обязанностей. По случаю платинового юбилея королевы Елизаветы с 21 марта по 14 апреля 2022 года Королевский полк выполняет государственные и церемониальные функции в Великобритании. Офицеры полка несут в это время службу в королевских резиденциях: Виндзорском замке, Букингемском дворце, лондонском Тауэре и Сент-Джеймском дворце.

Принц Эдуард, Граф Уэссекский вручает Гибралтарскому полку новое знамя / Getty Images

Этот пехотный полк является единственным военным подразделением на территории Гибралтара, солдаты Королевского гибралтарского полка постоянно участвуют в операциях в Гибралтаре, отвечая за поддержку Королевского флота.

Принц Эдуард, Граф Уэссекский вручает Гибралтарскому полку новое знамя / Getty Images

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