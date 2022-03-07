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Гимн Украины зазвучал на английском: его перевела и исполнила звезда панк-рока Патти Смит

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Гимн Украины зазвучал на английском: его перевела и исполнила звезда панк-рока Патти Смит

Патти Смит / Getty Images

Свою версию песни она также исполнила перед публикой. 

Американская певица и поэтесса Патти Смит, которую принято называть "крестной мамой панк-рока", тоже выразила свою поддержку Украине.

Звезда решила донести слова нашего гимна всему миру, поэтому перевела его на английский язык. 

"Эта музыка все время раздается в моей голове. Я пыталась перевести украинский гимн, который люди с гордостью поют сквозь слезы", - написала она, а также показала страницы со словами гимна, написанного от руки. 


Также в своем переводе она исполнила украинский гимн перед публикой в Бауэри Болрум на Манхэттене в Нью-Йорке. 
 

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