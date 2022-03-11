Глава Международного валютного фонда пришла на пресс-конференцию с сине-желтым значком

Кристин Лагард поддержала Украину.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард провела пресс-конференцию по итогам заседания управляющего совета ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне.

Там она появилась с сине-желтым значком, прикрепленным к жакету. Таким образом Лагард поддержала Украину.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II во время аудиенции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо своими действиями показала, что поддерживает Украину во время войны: на столе у Ее Величества стояла ваза с композицией из сине-желтых цветов.

Читайте также: