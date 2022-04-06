Главная лицемерка России: что известно о Валентине Матвиенко, которая поддерживает войну в Украине

Эта женщина непосредственно причастна к тому, что сейчас происходит в нашей стране, и зарабатывает за это миллионы долларов.

Больше месяца в Украине ведется жестокая война, которую развязала Российская Федерация, утверждая, что нашу огромную прекрасную европейскую страну с богатой историей и культурой нужно "денацификацировать", поэтому они бомбят украинские города, пытают мирных жителей, насилуют женщин и расстреливают детей. Свои военные преступления Россия, и в частности свита Путина, оправдывает абсолютно глупыми и нереалистичными заявлениями, продолжая при этом поддерживать войну, ради своих теплых мест в Госдуме и премий в валюте, которые они получают за громкие патриотические слова с трибун и подписи в нужных документах.

Одной из главных соратниц российского фюрера, имя которой стоит под документом, разрешающим Путину использовать войска за пределами России, стала не кто иная, как Валентина Матвиенко - председатель Совета Федерации.

Валентина Матвиенко / Getty Images

Эта 72-летняя женщина в нарядах от Chanel, дорогущими украшениями с жемчугом, бриллиантовыми часами за сотни тысяч долларов и огромным начесом на голове - на самом деле одна из главных лицемерок России, ведь сама является уроженкой Украины. Родилась Матвиенко в Хмельницкой области, в городе Шепетовка, который совсем недавно обстреливали российские войска. О своем происхождении Матвиенко, конечно же, молчит, но громко бьет себя в грудь, заявляя, о любви к России.

Валентина Матвиенко / Getty Images

Детство и юность она провела в Черкассах, изначально получила медицинское образование, затем перебралась в Санкт-Петербург, где закончила Ленинградский химико-фармацевтический институт и якобы планировала стать ученой, но с наукой не срослось - она нашла себя в политике. Большая карьера как политика началась для Валентины в конце 80-х годов, когда она стала народным депутатом СССР, затем - послом на Мальте. В 90-х Матвиенко занимала множество высокопоставленных должностей, но ее звездный час - это пост губернатора Санкт-Петербурга. Ни для кого уже не секрет, что преступная группировка, которая сейчас у власти России, начала формироваться именно в этом городе - там делали "первые шаги" Путин и Медведев.

На посту губернатора Матвиенко наворовала очень много, приватизировала старинные доходные дома, а также обеспечила и своего единственного сына Сергея Матвиенко не только финансово, но и позаботилась о его трудоустройстве. К 36 годам сын чиновницы магическим образом уже владел огромным состоянием, которое в 2009 году уже оценивалось в 1 миллиард долларов. Также у Сергея было в собственности множество недвижимости, бизнесов и земли.

Валентина Матвиенко с Путиным и Медведевым / Getty Images

Валентина Матвиенко с Кадыровым / Getty Images

Сергей, как и его мать, обожает роскошную жизнь, дорогие вещи и дома. С 2008 года он женат на бывшей модели, а нынче светской львице Юлии Матвиенко, у пары есть дочь Арина. Свои соцсети Юля закрыла, хотя ранее очень любила хвастаться гламурной жизнью, брендовыми вещами, дорогими домами, отдыхом и походами в элитные рестораны, деньги для которых ее свекровь и муж уже десятилетиями воруют у обычных россиян. И нет, эта фраза не голословна, согласно расследованию команды Навального, у семьи Матвиенко, имеется огромная вилла в итальянском городке Пезаро с роскошным видом, оливковыми садами и бассейном. Помимо виллы они владеют и 26 гектарами земли.

Дом Валентины Матвиенко в Италии / скриншот с видео

Также в собственности Валентины Матвиенко огромная роскошная квартира в Москве, которую она "получила" от государства, а затем втихомолку приватизировала, загородные дома за миллионы долларов, напичканные элитной мебелью, и бизнес заграницей. Поэтому можно смело утверждать, что Валентина Матвиенко - очень богатая женщина, хотя, сколько в реальности денег на ее и оффшорных счетах вместе с сыном, сказать практически невозможно, как и то, какой размер ее премий от Кремля. Но точно одно - эта женщина одна из главных коррупционеров, близкий соратник Путина, и она, как никто другой, причастна к жестоким и кровавым смертям украинцев в этой войне.

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