Главные королевские события недели: круиз датской четы, визит Гарри в Лондон и испанцы экстренно завершили отпуск

Кронпринцесса Швеции посетила два мероприятия

Кронпринцесса Виктория в начале недели присутствовала на церемонии вручения Стокгольмской юношеской водной премии в городской ратуше в Стокгольме, где появилась в розовом платье от Roland Mouret, дополнив наряд яркими малиновыми туфлями-лодочками на каблуках Gianvito Rossi и лаковым клатчем такого же цвета от Christian Louboutin.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

А вчера она побывала на Фестивале Балтийского моря в Бервальдхаллене в Стокгольме, куда приехала в изумрудном платье с цветочным принтом и красных лодочках на шпильке.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI посещают регионы лесных пожаров

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

На Испанию в августе обрушились пожары из-за жары. Король и королева прервали свой отпуск, чтобы посетить несколько пострадавших регионов. Они посетили природный парк у озера Санабрия в Саморе, Медейрос, а также провинцию Касерес в Ребольяре и еще несколько мест. В этих поездках королева продемонстрировала, как она выглядит в повседневной жизни.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Принц Гарри едет в Лондон

Вчера стало известно, что герцог Сассекский посетит ежегодную церемонию вручения премии WellChild Awards в рамках которой награждают молодых людей, живущих со сложными проблемами со здоровьем. Она состоится 8 сентября — в третью годовщину смерти его бабушки королевы Елизаветы II. Западная пресса пишет, что у Гарри запланирована встреча с отцом королем Чарльзом. Если она состоится, то это будет первая встреча отца и сына за последние почти два года.

Принц Гарри / © Associated Press

Королева Рания с дочерью на встрече с иорданскими талантами

Королева Иордании Рания и ее старшая дочь принцесса Иман встречались с представителями дизайнерского сообщества в рамках предстоящей Недели дизайна в Аммане. Ее Величество приехала в нежно-голубой рубашке объемного кроя в тонкую красно-голубую полоску, белой джинсовой юбке с запахом на талии от Loewe, на плече у нее висела маленькая молочная сумка Bottega Veneta. Рания, как всегда, была на высоте, а ее дочь принцесса Иман выбрала лаконичный лук нежно-желтого оттенка.

Королева Рания и принцесса Иман / © Instagram королевы Рании

Королева Мэри и король Фредерик X в морском круизе

Всю неделю королевская чета Дании находилась в поездке по разным регионам страны на борту королевского судна «Даннеброг». Их фотографировали на пляже во время встречи с детьми из организации «Юные рейнджеры», которые рассказали им о жизни в сообществе и о том, как они знакомятся с природой, а также во многих других местах. Целью такой поездки было пообщаться с местными жителями. Ну и себя показать, у королевы Мэри это отлично получилось.