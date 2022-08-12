Главный алкоголик России: стало известно, как Путин поиздевался над Медведевым

Марионетка российского президента Путина часто у всех на слуху. Из уст Медведева часто можно услышать то, что сам диктатор сказать публично не решается.

О том, какую роль в Кремле играет вечно "синий" Медведев, мы уже рассказывали. Теперь вот и телеграм-канал Generall SVR поделился любопытной информацией о том, как Путин издевается над человеком, которого когда-то называли российским президентом.

"У президента России Владимира Путина специфическое чувство юмора. Юмор и издевки Путина прекрасно понимают в кремлевских кругах, но шутки президента зачастую бывают непонятны обычным гражданам России и внешним наблюдателям. Так, отправив заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева главой координационной делегации в ЛНР с формулировкой: "Кто может лучше всех координировать алкоголиков и наркоманов, как не главный алкоголик России", Путин просто поиздевался как над самим Дмитрием Анатольевичем, заставив его заниматься не по рангу "мышиной возней", так и над членами делегации: Бортниковым, Бастрыкиным, Красновым и Кириенко - поставив во главе клоуна и откровенного фрика Медведева. Издевательство в форме "шутки" - любимая забава Владимира Путина, и многие процессы в российской политике становятся понятны исходя именно из этого аспекта".

Путин и Медведев / Фото: Associated Press

Ранее на этом же канале уже появлялась информация о том, что Медведев одной ногой в дурдоме и после неудачной попытки суицида на фоне алкоголизма к нему был приставлен врач психиатр.

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