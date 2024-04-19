Главный совет, который Грейс Келли дала принцессе Диане: каким он был

Недавно мы вспоминали, как княгиня Монакская и принцесса Уэльская впервые встретились на благотворительном балу.

В июле 1981 года Грейс Келли посещала Лондон, где приехала на благотворительный концерт по сбору средств и прием в помощь Королевскому оперному театру в Лондоне.

В биографии Эндрю Мортона "Диана. Настоящая история из ее уст" принцесса Уэльская вспоминала эту встречу с принцессой Монако. Это была их первая встреча, знакомство с женщиной, которой Диана всегда тайно восхищалась.

В книге принцесса Уэльская рассказывала, что Грейс Келли заметила ее волнение, так как в этот вечер она появилась на концерте в черном платье без бретелек, а принц Чарльз был крайне недоволен выбором такого платья, так как черный в британской королевской семье считали траурным цветом. Публика весь вечер шепталась за спиной у Дианы, обсуждая ее наряд. А Келли увидев это отвела девушку в уборную, где Диана рассказала ей о своих переживаниях и о том, что боится будущего.

Княгиня Грейс Келли и принцесса Диана / Фото: Getty Images

"Не волнуйся, - пошутила тогда Грейс. – Со временем будет становиться только хуже".

Именно такую фразу тогда произнесла княгиня Монако в адрес будущей принцессы Уэльской, которая хоть и была счастливой невестой, но уже тогда ощущала себя словно в золотой клетке.

Напомним, ранее мы показывали каким был образ Грейс Келли на свадьбе Дианы и Чарльза.

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