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Глубоко опечалены: король Чарльз и королева Камилла выпустили заявление в связи со смертью Папы Франциска
Король Чарльз и королева Камилла отдали дань уважения Папе Франциску после его смерти, о которой стало известно в пасхальный понедельник.
Глава Католической церкви скончался в пасхальный понедельник в 7:35 утра, всего через 11 дней после государственного визита Чарльза и Камиллі в Италию, в ходе которого они провели частную аудиенцию у Папы Франциска в Ватикане.
В соцсетях монарх опубликовал следующее послание.
«Моя жена и я были глубоко опечалены известием о смерти Папы Франциска. Однако наши тяжелые сердца несколько успокоились, узнав, что Его Святейшество смог поделиться пасхальным приветствием с Церковью и миром, которым он служил с такой преданностью на протяжении всей своей жизни и служения.
Его Святейшество будут помнить за его сострадание, его заботу о единстве Церкви и за его неустанную преданность общим делам всех людей веры и тех, кто работает на благо других.
Его убеждение в том, что забота о Творении является экзистенциальным выражением веры в Бога, нашло отклик у многих людей по всему миру. Благодаря своей работе и заботе о людях и планете он глубоко тронул жизни многих людей.
Королева и я с особой теплотой вспоминаем наши встречи с Его Святейшеством на протяжении многих лет, и мы были очень тронуты возможностью навестить его в начале месяца.
Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и глубочайшее сочувствие Церкви, которой он служил с такой решимостью, и бесчисленному количеству людей по всему миру, которые, вдохновленные его жизнью, будут оплакивать разрушительную утрату этого верного последователя Иисуса Христа», — говорится в сообщении короля Чарльза.
Напомним, ранее стало известно от чего умер Папа Франциск.