Год без Елизаветы II: вспоминаем, как выглядело последнее фото королевы

На этой неделе мы вспоминаем жизнь покойной королевы Елизаветы II. 8 сентября исполнится год с того момента, как монарх скончалась.

Именно в этот день, 6 сентября 2022 года, были сделаны последние фотографии Елизаветы II. Она тогда принимала в шотландском замке Балморал, к слову, впервые за 70-летнюю историю своего правления, сложившего полномочия премьер-министра Бориса Джонсона и его супругу Кэрри Джонсон.

Борис и Кэрри Джонсон в последний раз на встрече с королевой Елизаветой II, 6 сентября 2022 года / Фото: Getty Images

В тот день Джонсона поприветствовал личный секретарь королевы Елизаветы II сэр Эдвард Янг, когда Борис прибыл на свою последнюю аудиенцию у монарха. Королева нарушила традицию встречи с новым премьер-министром в Букингемском дворце после того, как ей пришлось остаться в замке Балморал из-за проблем со здоровьем. Уже позже после ее смерти стало известно, что Елизавета знала, что умирает.

Королева Елизавета II и ее последнее фото, 6 сентября 2022 года / Фото: Getty Images

В этот же день Елизавета II приветствовала своего 15-го премьер-министра Лиз Трасс, когда та прибыла в замок Балморал на аудиенцию несколькими часами позже. Ей было предложено стать премьер-министром и сформировать новое правительство.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс, последнее фото монарха, 6 сентября 2022 года / Фото: Getty Images

Недавно в своей колонке Борис Джонсон написал, что тогда, после разговора с королевой, она ему сообщила, что для нее было крайне важно проводить бывшего премьера и назначить нового. И она не могла уйти раньше, чем исполнила этот свой королевский долг.

Королева Елизавета II и ее последнее фото, 6 сентября 2022 года / Фото: Getty Images

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