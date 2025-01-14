Год на престоле: вспоминаем, как Фредерик X стал королем, а его жена Мэри – королевой

Ровно год назад, 14 января 2024 года, король Фредерик X стал новым монархом Дании.
В канун нового 2024 года мать Фредерика – королева Маргрете II – отреклась от престола в пользу старшего сына.
У датчан нет такой классической коронации, как, например, у британцев, но есть официальная церемония, которая и состоялась 14 января того же года, когда Фредерик официально вступил в должность.
Он подписал официальную декларацию на заседании Государственного совета, а после появился с женой Мэри на балконе дворца Кристиансборг в Копенгагене. Сегодня вспоминаем некоторые снимки с того дня и ждем от королевской четы новых фотографий.
Напомним, прошедший 2024 год также был знаменательным для короля Фредерика и королевы Мэри. В мае прошлого года пара отметила 20-ю годовщину свадьбы, что совпало с их государственным визитом в Норвегию.
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