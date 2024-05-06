Год со дня коронации Чарльза и Камиллы: Букингемский дворец предлагает вспомнить, как это было

6 мая 2023 года короновали старшего сына покойной королевы Елизаветы II – Чарльза III. На церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве вместе с ним была коронована и его супруга Камилла.

Сегодня Великобритания празднует первую годовщину коронации короля и королевы в Вестминстерском аббатстве и по такому поводу Букингемский дворец опубликовал видео на котором показал яркие моменты этого исторического мероприятия.

"Помимо самой службы, на выходных коронации прошли процессия экипажей через центр Лондона, воздушный парад, Королевское приветствие 4000 военнослужащих в садах Букингемского дворца, коронационный концерт в Виндзорском замке и волонтерская инициатива по всей Великобритании", - говорится в подписи к видео.

Мы же предлагаем вспомнить вам некоторые моменты этого события в фотографиях, которые собрали для вас ниже.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

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