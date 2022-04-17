Год спустя: стала известна последняя просьба принца Филиппа

Сегодня ровно год с того дня, как состоялось прощание с принцем Филиппом, супругом королевы Елизаветы II.

Ровно год назад члены королевской семьи попрощались с принцем Филиппом на его похоронах в Виндзорском замке. Это были достойные проводы для покойного любимого мужа королевы, в церемонии приняли участие более 700 военнослужащих, отметив его связь с армией и флотом во время Второй мировой войны.

На службе присутствовали все члены его семьи, в том числе его внук принц Гарри, который прилетел из Калифорнии, где с 2020 года живет со своей семьей – Меган Маркл и двумя детьми.

Издание Mirror вспоминая этот день пишет о последней просьбе герцога Эдинбургского. Когда небольшая церемония подошла к концу, горнисты Королевской морской пехоты заиграли боевые станции, которые сам Филипп специально попросил включить в конце похорон.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

А выступая перед похоронами, один дворцовый источник объяснил значение глубоко волнующего звука.

"Символизм его последнего вызова не будет потерян для семьи. Даже в последние минуты жизни герцога перед погребением он призывал свои войска, свою семью занять свои посты", - говорится в сообщении.

Таким образом даже в этот день принц Филипп предпочел бы, чтобы его семья сплотилась и была вместе.

Принц Филипп / Associated Press

Первая годовщина похорон Филиппа наступает, когда члены королевской семьи отмечают Пасху. Сегодня некоторые члены семьи посетили пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре, к слову, именно здесь ровно год назад состоялась и церемония прощания с герцогом.

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