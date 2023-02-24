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Год войны: король Чарльз III выпустил заявление и поддержал украинцев

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
488
Время на прочтение
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Год войны: король Чарльз III выпустил заявление и поддержал украинцев

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз III выпустил заявление по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Король Великобритании рассказал о невообразимых страданиях, с которыми столкнулся народ Украины перед лицом нападения с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Прошел год, когда народ Украины невообразимо пострадал от неспровоцированного полномасштабного нападения на его народ. Он проявил поистине замечательное мужество и стойкость перед лицом такой человеческой трагедии.  

Мир с ужасом наблюдал за всеми страданиями, причиняемыми украинцам, со многими из которых я имел большое удовольствие встречаться здесь, в Великобритании, да и по всему миру, от Румынии до Канады.

Ранее в этом месяце я встретился с президентом Зеленским в Букингемском дворце, чтобы выразить свою личную поддержку народу Украины. Отрадно, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь в это самое трудное время.

Поэтому я могу только надеяться, что проявление солидарности со всего мира может принести не только практическую помощь, но и силу знания о том, что вместе мы едины. Чарльз Р.", - заявил король.

Заявление монарха было опубликовано на официальной странице королевской семьи в Твиттере.

Принц и принцесса Уэльские ретвитнули пост Чарльза III на своей странице в Твиттере, сопроводив его эмодзи в виде украинского флага.

Напомним, во время встречи короля Чарльза с президентом Зеленским в феврале 2023 года монарх более десяти секунд не отпускал руку президента во время приветствия. А потом в личной беседе говорил о том, что очень переживает за Украину и украинцев.

Король Чарльз III и Владимир Зеленский / © Associated Press
Король Чарльз III и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
488
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