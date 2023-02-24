Год войны: король Чарльз III выпустил заявление и поддержал украинцев

Король Великобритании рассказал о невообразимых страданиях, с которыми столкнулся народ Украины перед лицом нападения с тех пор, как Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Прошел год, когда народ Украины невообразимо пострадал от неспровоцированного полномасштабного нападения на его народ. Он проявил поистине замечательное мужество и стойкость перед лицом такой человеческой трагедии.

Мир с ужасом наблюдал за всеми страданиями, причиняемыми украинцам, со многими из которых я имел большое удовольствие встречаться здесь, в Великобритании, да и по всему миру, от Румынии до Канады.

Ранее в этом месяце я встретился с президентом Зеленским в Букингемском дворце, чтобы выразить свою личную поддержку народу Украины. Отрадно, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь в это самое трудное время.

Поэтому я могу только надеяться, что проявление солидарности со всего мира может принести не только практическую помощь, но и силу знания о том, что вместе мы едины. Чарльз Р.", - заявил король.

"I can only hope the outpouring of solidarity from across the globe may bring not only practical aid, but also strength from the knowledge that, together, we stand united."



A message from His Majesty The King marking one year of conflict in Ukraine: — The Royal Family (@RoyalFamily) February 24, 2023

Заявление монарха было опубликовано на официальной странице королевской семьи в Твиттере.

Принц и принцесса Уэльские ретвитнули пост Чарльза III на своей странице в Твиттере, сопроводив его эмодзи в виде украинского флага.

https://t.co/XJZcpKtkJL — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 24, 2023

Напомним, во время встречи короля Чарльза с президентом Зеленским в феврале 2023 года монарх более десяти секунд не отпускал руку президента во время приветствия. А потом в личной беседе говорил о том, что очень переживает за Украину и украинцев.

Король Чарльз III и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

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