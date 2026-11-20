Королева Елизавета II смотрит на свое свадебное платье в 2007 году / © Getty Images

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Свадебное платье королевы Елизаветы II — одно из самых дорогих свадебных платьев в новейшей истории британской королевской семьи, и спустя почти 80 лет поклонники все еще могут рассмотреть его вблизи.

Будущая королева покорила мир, когда шла к алтарю в изысканном атласном платье, расшитом тысячами белых жемчужин. После Второй мировой войны ее платье символизировало возрождение и новые начинания для нации.

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Принцесса Елизааета и принц Филипп, 20 ноября 1947 года / © Getty Images

Платье, созданное сэром Норманом Хартнеллом, было «вдохновлено картиной Боттичелли «Весна» и ее символикой возрождения и обновления», — пояснили в организации Historic Royal Palaces, добавив, что его дизайн стал «важным примером сочетания королевского зрелища и политической целесообразности».

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Несмотря на сложность исполнения, платье было сшито менее чем за три месяца. Процесс начался вскоре после того, как 21-летняя принцесса публично объявила о своей помолвке в начале июля 1947 года, но, по данным Королевского фонда коллекций, на утверждение одного из 11 эскизов Хартнелла ушло несколько месяцев. После получения подтверждения дизайна платья в середине августа Хартнелл и его команда приступили к работе.

Платье с длинными рукавами, богато украшенное вышивкой, имело вырез в форме сердца, низкий V-образный вырез на талии и юбку длиной до пола, состоящую из нескольких панелей. Цветочный лиф был инкрустирован белыми жемчужинами и стразами. Платье также имело 4-метровый шлейф из шелкового тюля, расшитый дополнительными жемчужинами и кристаллами, который крепился к плечу.

Платье британской королевы Елизаветы II и униформа лейтенанта Королевского флота, которую носил принц Филипп в день своей свадьбы 20 ноября 1947 года / © Getty Images

Этот значимый экспонат из мира моды и королевской истории насчитывает уже почти восемь десятилетий, но его сохранил Королевский фонд коллекций. Однако со временем тяжелая вышивка и ткань привели к его разрушению, и вскоре он может стать слишком хрупким для обращения.

В настоящее время это платье выставлено в рамках выставки «Королева Елизавета: ее жизнь в стиле» в Королевской галерее Букингемского дворца. Платье является одним из более чем 300 предметов, демонстрирующих замечательный стиль покойной королевы, который она носила на протяжении всех 10 десятилетий своей жизни. Выставка открыта до апреля 2027 года.

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Королева Елизавета II смотрит на свое свадебное платье в 2007 году на такой же выставке в 2007 году / © Getty Images

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