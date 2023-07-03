Годовщина свадьбы Шарлин и Альбера: дворец опубликовал не очень романтичное фото пары

Вчера, 2 июля, князь Альбер II и княгиня Шарлин отпраздновали 12-ю годовщину со дня своей свадьбы. В браке у пары родилось двое детей – близнецы принц Жак и принцесса Габриэлла.

Пара поженилась 2 июля 2011 года. Шарлин тогда было 33, а ее мужу 53 года. Их венчание прошло в часовне Saint Devote внутри королевского дворца. На невесте было белое шелковое платье от итальянского дизайнера Джорджио Армани с пятиметровым шлейфом, украшенное 40 000 кристаллов Swarovski и 20 000 перламутровыми каплями. Волосы Шарлин собрали в тугой низкий пучок, и она была совсем без украшений.

В день годовщины свадьбы в официальном аккаунте пары в Instagram была опубликована фотография, на которой пара запечатлена во время разговора на турнире по регби Sainte Devote в апреле 2023 года.

"С годовщиной свадьбы Их Высочеств принца Альберта и принцессу Шарлин", - гласит подпись.

Не слишком романтичное фото скажете вы, но и брак Шарлин и Альбера полон тайн и давно ходят слухи, что пару связывает контракт.

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