Годовщина свадьбы Софи и Эдварда: эксперты проанализировали свадебный образ невесты

19 июня герцог и герцогиня Эдинбургские отмечают 24-ю годовщину со дня своей свадьбы. Они поженились в 1999 году.

О скромном и немного необычном свадебном платье герцогини Софи мы вам уже рассказывали. Эксперты также проанализировали свадебный образ супруги младшего сына королевы Елизаветы II и поделились интересными выводами.

Софи и принц Эдвард в день своей свадьбы - 19 июня 1999 года в Виндзоре / Фото: Getty Images

В комментарии для express, модный стилист Белла Хигнетт сказала: "Я думаю, что платье Софи соответствовало ее характеру - сдержанное, скромное, безопасное. Однако я думаю, что в последнее время она выглядит гораздо более стильно. И Софи, и Эдварду было за 30, когда они поженились, и я думаю, что платье отражало эту зрелость, а само событие казалось преднамеренным отходом от обычных грандиозных свадеб семьи Эдварда", - комментирует стилист.

Жемчужные серьги и ожерелье с подвеской в ​​виде креста на Софи также были в средневековом стиле, их подарил ей принц Эдвард. Украшение сделала компания Asprey & Garrard. Однако эксперт считает, что эти украшения были не очень уместны и не подходили к платью невесты.

Софи и принц Эдвард в день своей свадьбы - 19 июня 1999 года в Виндзоре / Фото: Getty Images

"Я думаю, что они были слишком большими и массивными для платья, но, скорее всего, она надела их, потому что они были особенными для нее", - говорит эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как начиналась история любви Софи и принца Эдварда и о том, где состоялась их первая встреча.

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