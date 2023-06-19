Годовщина свадьбы Софи и Эдварда: эксперты проанализировали свадебный образ невесты

19 июня герцог и герцогиня Эдинбургские отмечают 24-ю годовщину со дня своей свадьбы. Они поженились в 1999 году.
О скромном и немного необычном свадебном платье герцогини Софи мы вам уже рассказывали. Эксперты также проанализировали свадебный образ супруги младшего сына королевы Елизаветы II и поделились интересными выводами.
В комментарии для express, модный стилист Белла Хигнетт сказала: "Я думаю, что платье Софи соответствовало ее характеру - сдержанное, скромное, безопасное. Однако я думаю, что в последнее время она выглядит гораздо более стильно. И Софи, и Эдварду было за 30, когда они поженились, и я думаю, что платье отражало эту зрелость, а само событие казалось преднамеренным отходом от обычных грандиозных свадеб семьи Эдварда", - комментирует стилист.
Жемчужные серьги и ожерелье с подвеской в виде креста на Софи также были в средневековом стиле, их подарил ей принц Эдвард. Украшение сделала компания Asprey & Garrard. Однако эксперт считает, что эти украшения были не очень уместны и не подходили к платью невесты.
"Я думаю, что они были слишком большими и массивными для платья, но, скорее всего, она надела их, потому что они были особенными для нее", - говорит эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, как начиналась история любви Софи и принца Эдварда и о том, где состоялась их первая встреча.
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