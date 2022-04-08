Годовщина за герцогом Эдинбургским: стало известно, как королевская семья отдаст дань принцу Филиппу

Завтра, 9 апреля, королевская семья Великобритании будет вспоминать принца Филиппа. Супруг королевы скончался год назад в Виндзорском замке.
В честь памяти герцога Эдинбургского Национальный музей Королевского флота в Портсмуте объявил, что представит на выставке военно-морскую форму, которую носил принц Филипп, включая его адмиральскую фуражку. Это произойдет в субботу, 9 апреля, ровно через год после смерти герцога.
Королева Елизавета II, будучи главой вооруженных сил, также имеет глубокую личную связь с Королевским флотом, поскольку она стала женой офицера и является дочерью и внучкой монархов, служивших в Королевском флоте.
Выставка будет называться "Служба Ее Величества: роль королевы в сердце семьи Королевского флота", и в дополнение к впечатляющей униформе принца будут представлены фотографии и другие военных экспонатов.
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