Голодала и выслушивала оскорбления: как любовница Путина - Кабаева - стала олимпийской чемпионкой

Любовница Путина, Алина Кабаева, говорят, нынче беременна, а значит, может позволить себе есть все что угодно и не переживать за фигуру. Но были в ее жизни времена, когда приходилось изматывать себя диетами и буквально морить голодом.

О том, кто такая Алина Кабаева, мы подробно рассказывали вот в этом материале. Олимпийская чемпионка и экс-гимнастка начинала свой путь в 11 лет, когда впервые попала на тренировку к тренеру национальной сборной России Ирине Винер. Той самой женщины, с легкой руки которой Путин и познакомился с Кабаевой.

Ирина Винер / Фото: Associated Press

Издание woman.ru рассказывает, что во время старта спортивной карьеры Кабаевой приходилось многим жертвовать. Тренировки проходили на закрытой базе, подруг не было, одни конкурентки вокруг, а еще требовательный тренер, которая приказала закрыть рот на замок в прямом смысле, так как Алина всегда была склонна к полноте.

Кабаевой пришлось привыкнуть и к тяжелым физическим нагрузкам, ведь допускали на соревнования только тех гимнасток, которые были в идеальной форме. А Алина никогда не была девушкой с тонкой талией. Вот что о ней говорила Винер:

"Есть люди, которые все едят и не поправляются, как, например, Амина Зарипова. А вот Алина Кабаева только смотрела на еду и уже прибавляла килограмм. Бог всегда все уравновешивает. Алина была просто обсыпана золотом и бриллиантами: красота, характер, талант. И расплачивалась тем, что всегда вела полуголодное существование".

Алина Кабаева / Фото: Associated Press

Кабаева вспоминала, что тренер буквально морила ее голодом, заставляла стремительно худеть и грозила, что не допустит ее на тренировку, если увидит хоть один лишний сантиметр на талии гимнастки. И постоянно слышала от Винер одни лишь замечания и пренебрежительное "табуретка на коротких ножках". Доходило до того, что на еду Кабаева смотрела с отвращением, как, видимо, и на своих стройных конкуренток, которые ели и не полнели.

Алина Кабаева / Фото: Associated Press

Чемпионкой она все-таки стала, но занимать кресло Винер не торопится, как бы сильно ее сейчас ни уговаривала тренер. Да и некогда ей, ведь скоро в их с Путиным семье грядет пополнение, уже даже пол ребенка известен.

Алина Кабаева / Фото: Getty Images

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