Гордится ею: муж принцессы Беатрис написал откровенный пост о своей жене

Муж принцессы Беатрис написал, что гордится своей женой после того, как она опубликовала свое эссе в британском Vogue, где рассказала о пережитом опыте преждевременных родов.

В январе у принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци родилась вторая дочь – Афина. Она появилась на свет почти на месяц раньше запланированного срока, об этом ее мать принцесса Йоркская откровенно рассказала в своем эссе, которое она написала для британского Vogue. Там же были опубликованы и новые фотографии Афины с ее родителями.

Муж Беатрис - Эдоардо Мапелли Моцци опубликовал в Instagram пост, в котором выразил гордость за то, что прицнесса рассказала историю раннего рождения своей второй дочери.

Принцесса Беатрис с дочерью Афиной, фото: instagram.com/britishvogue

"Так много гордости за мою прекрасную жену, которая смело поделилась нашей историей о раннем появлении Афины. А также за ее поддержку и покровительство невероятной организации @bornecharity, которая оказала нам неоценимую помощь в это непростое время", - написал Эдоардо и добавилэмодзи в виде розового сердечка.

На очаровательной фотографии Беатрис, одетая в синее платье, обнимает крошечную Афину, которой в субботу исполнилось два месяца.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и сыном Кристофером / Фото: Associated Press

К слову, напомним, что второе имя Афины – Элизабет, ее также назвали в честь покойной королевы Елизаветы II.

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