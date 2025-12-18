- Дата публикации
Гордится им: Меган Маркл поделилась фото мужа принца Гарри верхом на лошади
Принц Гарри со своим другом Начо Фигерасом отправился на чемпионат мира по снежному поло в Аспене.
Соревнования состоялись 17 декабря и супруга принца — Меган Маркл — поделилась фотографией Гарри в своей Instagram истории и написала:
«О, привет!» — написала Меган.
Согласно странице Aspen Snow Polo в Instagram, Гарри выступал за команду Aspen Valley. Тем временем его друг и бывший профессиональный игрок в поло Начо Фигерас присоединился к команде St. Regis вместе со своими сыновьями Артемо и Иларио.
Меган осталась дома со своими детьми — Арчи и Лили, готовясь отметить Рождество дома в Монтесито в кругу близких друзей и семьи. Принц Гарри, конечно же, вернется домой к тому времени.
