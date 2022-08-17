Горячая малышка: Деми Роуз в откровенном купальнике соблазнительно позировала в бассейне

Деми Роуз обожает примерить провокационные образы, котлорые регулярно демонстрирует своим подписчикам в Instagram.

В этот раз британская "Ким Кардашьян" выбрала откровенный черный купальник Dolce&Gabbana, состоявший из плавок, шнуровок и небольших кружочков, едва прикрывавших ее соски.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

В этом аутфите Деми залезла в бассейн и соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя свои сексуальные формы.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

"Драгоценный маленький бриллиант", — подписала Роуз фото, намекая на себя.

Напомним, в прошлый раз Деми в экстремально короткой юбке и с сумочкой-розой похвасталась пикантным луком.

Читайте также: