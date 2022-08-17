Горячая малышка: Деми Роуз в откровенном купальнике соблазнительно позировала в бассейне

Британская модель в провокационном аутфите похвасталась сексуальным бюстом.
Деми Роуз обожает примерить провокационные образы, котлорые регулярно демонстрирует своим подписчикам в Instagram.
В этот раз британская "Ким Кардашьян" выбрала откровенный черный купальник Dolce&Gabbana, состоявший из плавок, шнуровок и небольших кружочков, едва прикрывавших ее соски.
В этом аутфите Деми залезла в бассейн и соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя свои сексуальные формы.
"Драгоценный маленький бриллиант", — подписала Роуз фото, намекая на себя.
Напомним, в прошлый раз Деми в экстремально короткой юбке и с сумочкой-розой похвасталась пикантным луком.
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