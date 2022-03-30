Гости памятной службы за принцем Филиппом осудили решение принца Гарри отказаться почтить память деда

Вчера в Вестминстерском аббатстве состоялась служба памяти за принцем Филиппом, скончавшимся 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

Почтить память мужа королевы Елизаветы II приехали почти все родственники и близкие друзья, а также коллеги герцога Эдинбургского. Не присутствовал только его внук принц Гарри, который живет с семьей в США. Гарри не захотел приехать из соображений безопасности, ему не разрешили оплатить полицейскую охрану из частных средств.

На поминальной службе, как пишет Mirror, обсуждали решение принца Гарри и Меган Маркл пропустить мероприятие, а бывший офицер охраны покойного принца Филиппа назвал их оправдание неявки "чушью".

Принц Филипп / Getty Images

Ричард Гриффин, который отвечал за безопасность королевы и принца Филиппа в течение 14 лет, был гостем на мероприятии, и заявил, что разочарован тем, что герцог и герцогиня Сассекские решили не возвращаться в Великобританию, чтобы засвидетельствовать свое почтение.

Гарри сказал, что не может вернуться в Великобританию из соображений безопасности, которые стали предметом его последней судебной тяжбы — на этот раз против Министерства внутренних дел.

Меган и Гарри / Getty Images

"Это было большим разочарованием для всех. Конечно, там, где я был, думали, что он должен быть здесь. Вся эта чепуха о том, что он не мог получить защиту, насколько я понимаю, была жалкой отговоркой, он должен был быть здесь, чтобы почтить память своего деда", - сказал Ричард. "В конце концов, если бы он так беспокоился о безопасности, он мог бы остаться со своим братом и отцом, у которых прекрасная охрана. Он был бы более чем в безопасности", - говорит мужчина.

Он также добавил: "Это было очень эмоционально. Я работал с принцем Филиппом 14 лет и путешествовал с ним по миру, я много чего с ним делал и очень скучал по нему, когда он умер. Принц Филипп имел большой след на службе, это было видно сразу. Было здорово иметь возможность прийти сегодня и отдать дань уважения. Это было чудесное, прекрасное служение. Он был самым заботливым человеком, которого вы только могли встретить", - сказал господин Гриффин.

Принц Гарри / Getty Images

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