ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

Готовили рождественские угощения: будущая королева Швеции с братом были запечатлены на видео в преддверии Рождества

Шведская королевская семья показала, как они готовятся к рождественским праздникам.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Оскар и принцесса Эстель

Принц Оскар и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

В ролике, который был опубликован в Instagram королевской семьи запечатлены дети кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля — принцесса Эстель и принц Оскар. Они занимаются приготовлением праздничных блюд.

«С Рождеством принцессу Эстель и принца Оскара, которые приготовили традиционные рождественские блюда на кухне Королевского дворца», — говорится в подписи к милому ролику.

Принц Оскар и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

Ранее, королева Швеции Сильвия собрала всех своих внуков, в том числе и Оскара с Эстель, чтобы украсить елки во дворце. Видео, которым также поделились с публикой, было невероятно милым.

Дата публикации
Количество просмотров
164
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie