- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 1 мин
Готовили рождественские угощения: будущая королева Швеции с братом были запечатлены на видео в преддверии Рождества
Шведская королевская семья показала, как они готовятся к рождественским праздникам.
В ролике, который был опубликован в Instagram королевской семьи запечатлены дети кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля — принцесса Эстель и принц Оскар. Они занимаются приготовлением праздничных блюд.
«С Рождеством принцессу Эстель и принца Оскара, которые приготовили традиционные рождественские блюда на кухне Королевского дворца», — говорится в подписи к милому ролику.
Ранее, королева Швеции Сильвия собрала всех своих внуков, в том числе и Оскара с Эстель, чтобы украсить елки во дворце. Видео, которым также поделились с публикой, было невероятно милым.