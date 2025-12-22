Готовили рождественские угощения: будущая королева Швеции с братом были запечатлены на видео в преддверии Рождества

Принц Оскар и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

Реклама

В ролике, который был опубликован в Instagram королевской семьи запечатлены дети кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля — принцесса Эстель и принц Оскар. Они занимаются приготовлением праздничных блюд.

«С Рождеством принцессу Эстель и принца Оскара, которые приготовили традиционные рождественские блюда на кухне Королевского дворца», — говорится в подписи к милому ролику.

Принц Оскар и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

Ранее, королева Швеции Сильвия собрала всех своих внуков, в том числе и Оскара с Эстель, чтобы украсить елки во дворце. Видео, которым также поделились с публикой, было невероятно милым.