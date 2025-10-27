- Дата публикации
Готовились к Хэллоуину: Меган Маркл показала, как с мужем Гарри и детьми вырезали тыквы
Меган Маркл и принц Гарри уже готовятся к Хэллоуину вместе с детьми.
Герцогиня Сассекская поделилась в своем блоге в Instagram видео, как она с мужем Гарри, детьми Арчи и Лили и мамой Дорией вырезала тыквы, готовясь к празднику Хэллоуина.
Она опубликовала видео на котором ее семья проводит день на тыквенной грядке. В ролике под песню California Dreamin группы The Mamas & the Papas, шестилетний принц Арчи и четырехлетняя принцесса Лилибет вдыхают осенний воздух, исследуя территорию вместе с родителями и бабушкой Дорией Рэдлан. Семейная прогулка предоставила редкую возможность заглянуть в расслабленную калифорнийскую жизнь Сассекских.
«Счастливого воскресенья», — написала под роликом Меган.
Видео начинается с панорамных кадров тыквенных полей и пугала, а затем следует сцена, где Арчи мчится по лабиринту. Лилибет, одетая в уютный комплект одежды в том же стиле, наслаждалась поездкой в деревянной тележке, которую везла ее мама, в окружении тюков сена и тракторов. В другом трогательном моменте она играет с шиной, наполненной белыми и желтыми мини-тыковками, а ее рыжие волосы ниспадают ей на спину.
Обе ребенка пары, похоже, унаследовали характерные рыжие волосы Гарри, которые ему достались от семьи его матери Дианы Спенсер, известной, как принцессы Уэльской.
Меган традиционно не показала лиц своих детей, но показала, как весело семья провела выходные, готовясь к празднику.
