Готовились к Хэллоуину: Меган Маркл показала, как с мужем Гарри и детьми вырезали тыквы

Герцогиня Сассекская поделилась в своем блоге в Instagram видео, как она с мужем Гарри, детьми Арчи и Лили и мамой Дорией вырезала тыквы, готовясь к празднику Хэллоуина.

Она опубликовала видео на котором ее семья проводит день на тыквенной грядке. В ролике под песню California Dreamin группы The Mamas & the Papas, шестилетний принц Арчи и четырехлетняя принцесса Лилибет вдыхают осенний воздух, исследуя территорию вместе с родителями и бабушкой Дорией Рэдлан. Семейная прогулка предоставила редкую возможность заглянуть в расслабленную калифорнийскую жизнь Сассекских.

Принц Арчи, Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

«Счастливого воскресенья», — написала под роликом Меган.

Видео начинается с панорамных кадров тыквенных полей и пугала, а затем следует сцена, где Арчи мчится по лабиринту. Лилибет, одетая в уютный комплект одежды в том же стиле, наслаждалась поездкой в ​​деревянной тележке, которую везла ее мама, в окружении тюков сена и тракторов. В другом трогательном моменте она играет с шиной, наполненной белыми и желтыми мини-тыковками, а ее рыжие волосы ниспадают ей на спину.

Обе ребенка пары, похоже, унаследовали характерные рыжие волосы Гарри, которые ему достались от семьи его матери Дианы Спенсер, известной, как принцессы Уэльской.

Принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Меган традиционно не показала лиц своих детей, но показала, как весело семья провела выходные, готовясь к празднику.

