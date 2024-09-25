Готовится к новому выходу: стало известно, когда мы увидим принцессу Кейт на публике

В недавно опубликованном семейном видео принцесса Уэльская Кэтрин говорила, что вскоре планирует посетить несколько королевских мероприятий.
В прошлый вторник принцесса Кейт провела свою первую официальную встречу в Виндзорском замке с тех пор, как на прошлой неделе она объявила об окончании курса профилактической химиотерапии. А в воскресенье ее с принцем Уильямом видели в Шотландии, когда они направлялись на службу в церковь.
Теперь ожидается, что принцесса Уэльская появится на публике 10 ноября, Кейт планирует посетить Воскресенье памяти у Кенотафа вместе с остальными членами королевской семьи. Они посещают ежегодную церемонию у Кенотафа в Лондоне, где собираются, чтобы почтить память погибших в Первой и Второй мировых войнах, а также в других конфликтах.
Еще одно королевское мероприятие, которое принцесса планирует и надеется посетить, — это ее ежегодный концерт рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве, но он состоится в конце декабря.
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