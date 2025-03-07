Готовится к особому дню: королевский дворец Дании представил новое фото принцессы Изабеллы

Принцесса Изабелла – старшая дочь короля Фредерика X и королевы Мэри. Через несколько недель ей исполнится 18 лет и по этому поводу дворец уже поделился новым фото будущей именинницы.

На фото Изабелла одета в голубую рубашку и темно-синий жакет и брюки, у нее распущены волосы, легкий макияж на лице, принцесса улыбается, позируя полубоком.

Принцесса Изабелла / Фото: Датская королевская семья/Instagram

"В понедельник, 21 апреля 2025 года, Ее Королевскому Высочеству принцессе Изабелле исполняется 18 лет. Новые портреты принцессы были сделаны Стеном Эвальдом.

Отметят день рождения принцессы 11 апреля в Орхусе и 15 апреля в Копенгагене праздничными мероприятиями, которые воздают должное сообществам молодого поколения, главными элементами которых являются культура, творчество, устойчивое развитие и волонтерство", - гвоорится в сообщении дворца.

Королева Мэри и принцесса Изабелла / Фото: Getty Images

Изабелла, напомним, внучка королевы Дании Маргрете II, младшая сестра кронпринца Кристиана и старшая сестра близнецов принца Винсента и принцессы Жозефины – младших детей Мэри и Фредерика. Она занимает второе место в очереди на престол после своего старшего брата Кристиана.

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