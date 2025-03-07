Готовится к особому дню: королевский дворец Дании представил новое фото принцессы Изабеллы

21 апреля датской принцессе Изабелле исполнится 18 лет.
Принцесса Изабелла – старшая дочь короля Фредерика X и королевы Мэри. Через несколько недель ей исполнится 18 лет и по этому поводу дворец уже поделился новым фото будущей именинницы.
На фото Изабелла одета в голубую рубашку и темно-синий жакет и брюки, у нее распущены волосы, легкий макияж на лице, принцесса улыбается, позируя полубоком.
"В понедельник, 21 апреля 2025 года, Ее Королевскому Высочеству принцессе Изабелле исполняется 18 лет. Новые портреты принцессы были сделаны Стеном Эвальдом.
Отметят день рождения принцессы 11 апреля в Орхусе и 15 апреля в Копенгагене праздничными мероприятиями, которые воздают должное сообществам молодого поколения, главными элементами которых являются культура, творчество, устойчивое развитие и волонтерство", - гвоорится в сообщении дворца.
Изабелла, напомним, внучка королевы Дании Маргрете II, младшая сестра кронпринца Кристиана и старшая сестра близнецов принца Винсента и принцессы Жозефины – младших детей Мэри и Фредерика. Она занимает второе место в очереди на престол после своего старшего брата Кристиана.
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