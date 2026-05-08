Готовится к появлению третьего ребенка: принцесса Евгения посетила презентацию детской коллекции

Принцесса Евгения / © Associated Press

Очевидно, что принцесса Евгения уже погружена в атмосферу скорого появления на свет ее третьего ребенка. В окружении колясок, сумок для подгузников и детских аксессуаров британская принцесса выглядела расслабленной и улыбающейся.

Снимками поделился журнал Vanitatis.

Это было не просто ее первое публичное появление после объявления о третей беременности ранее на этой неделе. Это также ознаменовало ее возвращение в поле зрения общественности после нескольких месяцев затворничества, характеризовавшегося изоляцией от СМИ из-за ситуации с ее отцом экс-принцем Эндрю и его связи с Джеффри Эпштейном.

Принцесса Евгения, ее отец Эндрю и сестра принцесса Беатрис / © Getty Images

Для этого выхода Евгения выбрала удобный образ для беременных : черное атласное платье в сочетании с рубашкой в ​​горошек и курткой цвета хаки. Обута была в белые кроссовки, а что касается украшений, она снова продемонстрировала свое культовое помолвочное кольцо с сапфиром и бриллиантами, подобранное к сдержанным серьгам в форме креста.

Букингемский дворец постепенно дает понять, что Евгения и Беатрис по-прежнему пользуются поддержкой королевской семьи. Ранее дворец делился снимком, который принцесса опубликовала у себя в Instagram, сообщив, что они с мужем Джеком Бруксбэнком ждут третьего ребенка.

Сыновья принцессы Евгении - Эрнест и Август с ее УЗД снимком / © Instagram принцессы Евгении

