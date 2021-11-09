Готовится к публичному мероприятию: королева Елизавета II вернулась в Виндзор

Королева Елизавета II провела неделю в своем поместье в Сандрингеме, куда планирует вернуться на Рождество. Но пришло время возвращаться в Виндзор.

В воскресенье, в день рождения ее старшего сына принца Чарльза, королева намерена посетить поминальную воскресную службу памяти 14 ноября. Сегодня западные СМИ сообщают, что Ее Величество вернулась в Виндзорский замок и готовится к появлению на публике. Возможно, королеву будет сопровождать кто-то из ее ближайших родственников.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Associated Press

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В Сандрингеме Елизавета II несколько раз попадала под прицел фотографов. Стоит отметить, что в повседневной жизни монарх выглядит несколько иначе, чем на официальных снимках.

Пока публика с нетерпением ждет появления королевы, Букингемский дворец не торопится подтверждать, что на Рождество и предстоящие праздники Елизавета II действительно примет семью в Сандрингеме. Сама Елизавета II больше всего скучает по церковным службам и хочет посетить рождественскую службу в этом году на праздник.

Королева Елизавета II / Associated Press

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