Готовится к туру: три продукта, которые король Чарльз всегда берет в поездку

Король Чарльз III готовится отправится в первый зарубежный тур после того, как ему диагностировали рак. Монарх поедет в тур по Австралии и Самоа вместе со своей женой королевой Камиллой.
Известно, что в поездке короля будет сопровождать два врача, также обязательно Чарльз берет с собой запас крови на экстренный случай. Таких правил придерживалась во время заграничных поездок и королева Елизавета II.
Но этим монарх не ограничится. Шеф-повара, работающие на короля в разный период рассказывали, что Чарльз всегда берет с собой еду на завтрак. Шеф-повар Грэм Ньюбоулд заявил, что в поездки Чарльз брал с собой домашний хлеб (очевидно цельнозерновой), свежие фрукты, фруктовые соки и мюсли.
"Куда бы Чарльз ни направлялся, коробка с завтраком всегда сопровождает его. У него есть шесть разных видов меда, особые мюсли, сухофрукты и все, что для него особенное и к чему он привередлив", - говорит шеф, цитирует его журнал ok!.
Ранее мы уже рассказывали вам о других разных причудах короля Чарльза. Сообщалось также, что король предпочитал прогулку вместо обеда. Но с недавних пор включил в свой рацион один продукт, который благоприятен для организма, особенно, если человек проходит лечение от рака.
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