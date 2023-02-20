Готовят к новому курсу терапии: рак Путина сковывает планы "фюрера"

Не секрет, что здоровьем Путин похвастаться давно не может и вынужден регулярно проходить различные обследования и курсы терапии.

В выходные российский "фюрер" прошел очередное медицинское обследование, результаты которого его сильно не порадовали. Как пишет телеграм-канал Generall SVR, Путину требуется новое обследование, и оно уже назначено на 5 марта.

"Это может и, скорее всего, серьезно повлияет на планы и решения президента в ближайшие дни. Ухудшение состояния здоровья и отсутствие возможностей у президента во время терапии активно принимать участие в разных мероприятиях, равно как и полноценно участвовать в руководстве "СВО", внесет свои коррективы. Напомним, что в конце прошлого года из-за начала терапии Путин был вынужден отменить ряд больших традиционных мероприятий и на время уйти из большей части информационной повестки", - пишет канал.

Путин / Фото: Associated Press

Напомним, не секрет, что у Путина онкология органов системы желудочно-кишечного тракта. Он проходит курсы терапии, а также придерживается специальной диеты.

Читайте также: