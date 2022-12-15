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Готовятся к праздникам: княгиня Шарлин с мужем и детьми посетили церемонию открытия рождественской елки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1940
Время на прочтение
1 мин
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Готовятся к праздникам: княгиня Шарлин с мужем и детьми посетили церемонию открытия рождественской елки

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Принцесса Монако Шарлин с мужем Альбером II уже готовятся к рождественским праздникам.

Вчера супруги посетили традиционную церемонию открытия рождественской елки в рамках сезона рождественских праздников во дворце Монако.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press
Княгиня Шарлин / © Associated Press
Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

На этом мероприятии княгиня Монако появилась в синем кейп-пальто и высоких замшевых сапогах на каблуках и в перчатках. У Ее Высочества была лаконичная укладка и легкий дневной макияж. Из украшений она надела лишь серьги-пусеты.

Князь Альбер II был тоже в темном пальто и с ярко-красным шарфом на шее. Клетчатый аксессуар придавал его образу более праздничный вид.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Также супруги взяли с собой детей – 8-летних близнецов принца Жака и принцессу Габриэллу. Девочка была в синем меховом пальто, черных плотных колготах и балетках. Ее образ хорошо гармонировал с образом ее матери Шарлин. А принц Жак был в темном пальто, как и его отец Альбер.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Семья на публике выглядела достаточно мило. Недавно Жак и Габриэлла отпраздновали свои 8-летия, и их мама делилась в соцсетях милым видео с архивными фотографиями.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1940
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