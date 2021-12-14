Готовятся к праздникам: королева Максима поделилась теплым семейным снимком

Рождественские праздники – это время, когда вся семья собирается вместе. Об этом напоминают нам и члены нидерландской королевской семьи.

Королева Максима и король Виллем-Александр поделились фотографией воссоединения семьи, когда их средняя дочь принцесса Алексия вернулась домой на каникулы из колледжа в Уэльсе, куда отправилась на учебу несколько месяцев назад.

"Приближаются праздники: пора вместе возвращаться домой", - подписала фото королевская семья.

В прошлую пятницу у принцессы Алексии закончился зимний семестр в колледже UWC Atlantic, где она учится вместе с испанской принцессой Леонор. Алексия хочет получить степень международного бакалавра в течение следующих двух лет. Летом она закончила четвертый класс Christelijk Gymnasium Sorghvliet в Гааге.

На фото король и королева окружены своими дочерьми, в том числе 18-летней принцессой Катариной-Амалией и 14-летней принцессой Арианой. Напомним, на прошлой неделе королевская семья отпраздновала 18-летие принцессы Катарины-Амалии. Наследницу престола официально приветствовали в Государственном совете в день ее рождения, а также были опубликованы несколько новых прекрасных портретов принцессы.

Принцесса Амалия, королева Максима, король Виллем-Александр / Getty Images

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