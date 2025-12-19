ТСН в социальных сетях

105
1 мин

Готовятся к Рождеству: датский "запасной" принц показал новые фото своей семьи и очаровательного питомца

Младший сын бывшей королевы Дании Маргрете II поделился праздничными снимками в королевском Instagram.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Принц Иоахим с детьми Хенриком и Афиной

Принц Иоахим с детьми Хенриком и Афиной / © kongehuset.dk

Принц Иоахим опубликовал предрождественские фото со своей семьей — супругой принцессой Мари, а также детьми графом Хенриком и графиней Афиной.

«Рождественские поздравления из Вашингтона, округ Колумбия.

Принц Иоахим с домашним питомцем / © kongehuset.dk

Принц Иоахим с домашним питомцем / © kongehuset.dk

По случаю Рождества 2025 года Его Королевское Высочество принц Иоахим и принцесса Мари, а также Его Превосходительство граф Хенрик и графиня Афина передают рождественские поздравления из Вашингтона, округ Колумбия», — говорится в подписи к снимкам.

Принц Иоахим с детьми Хенриком и Афиной / © kongehuset.dk

Принц Иоахим с детьми Хенриком и Афиной / © kongehuset.dk

На фото можно увидеть, как семья готовится к праздничному сезону и весело проводит время. Также на фотографии запечатлен их маленький домашний питомец по кличке Сериза.

Графиня Афина / © kongehuset.dk

Графиня Афина / © kongehuset.dk

Принцесса Мари / © kongehuset.dk

Принцесса Мари / © kongehuset.dk

Ранее, напомним, датская королевская семья показывала, как они все вместе украшали елку во дворце.

105
