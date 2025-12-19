- Дата публикации
Готовятся к Рождеству: датский "запасной" принц показал новые фото своей семьи и очаровательного питомца
Младший сын бывшей королевы Дании Маргрете II поделился праздничными снимками в королевском Instagram.
Принц Иоахим опубликовал предрождественские фото со своей семьей — супругой принцессой Мари, а также детьми графом Хенриком и графиней Афиной.
«Рождественские поздравления из Вашингтона, округ Колумбия.
По случаю Рождества 2025 года Его Королевское Высочество принц Иоахим и принцесса Мари, а также Его Превосходительство граф Хенрик и графиня Афина передают рождественские поздравления из Вашингтона, округ Колумбия», — говорится в подписи к снимкам.
На фото можно увидеть, как семья готовится к праздничному сезону и весело проводит время. Также на фотографии запечатлен их маленький домашний питомец по кличке Сериза.
Ранее, напомним, датская королевская семья показывала, как они все вместе украшали елку во дворце.