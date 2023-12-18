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Готовятся к Рождеству: кронпринцесса Виктория показала, как с мужем и детьми украшала елку в замке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
1 мин
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Готовятся к Рождеству: кронпринцесса Виктория показала, как с мужем и детьми украшала елку в замке

Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем и детьми / Фото: Getty Images

Шведская королевская семья показала, как готовится к предстоящему Рождеству.

Кронпринцесса Виктория, ее муж кронпринц Даниэль и двое детей пары – принцесса Эстель и принц Оскар – показали, как наряжали елку, делали праздничные венки и другие украшения для предстоящего праздника в Стокгольмском королевском дворце.

"Счастливого Рождества. Ворота замка открыты для посетителей каждый день по выходным, кроме сочельника и Рождества. Выставка во дворце продлится до 7 января", - гласит подпись к ролику.

Напомним, ранее кронпринцесса Виктория делилась милым праздничным фото своих подросших детей. Принцесса Эстель и принц Оскар были запечатлены, когда праздновали День Святой Люсии.

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Дата публикации
Просмотры
194
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