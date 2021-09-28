Готовятся к свадьбе: жених японской принцессы Мако приехал в Токио

Старшая внучка Акихито выходит замуж за простолюдина. Ради любви она отказалась от своего титула и денег.

Японская принцесса Мако в октябре этого года выходит замуж за простолюдина - 29-летнего Кея Комуро. Пара уже начала готовиться к свадьбе. Вчера, 27 сентября, папарацци запечатлели парня в аэропорту Токио, куда он прибыл из Нью-Йорка.

Жених принцессы Мако - Кей Комуро / Getty Images

Одет Комуро был в черный деловой костюм в еле заметную полоску и светлую полосатую рубашку. Наряд он дополнил черными туфлями. В одной руке парень нес кожаную сумку, а второй держал чемодан. Волосы Кей собрал в хвост, а на лицо надел белую маску.

Жених принцессы Мако - Кей Комуро / Getty Images

Как сообщает 24matins, Мако откажется от денег, положенных ей при вступлении в брак (1,2 миллиона долларов), и торжественных королевских церемоний ради брака с простолюдином.

После свадьбы Мако лишится титула принцессы. Они переедут жить в Нью-Йорк, где парень работает в юридической кампании.

Принцесса Мако / Associated Press

Напомним, принцесса Мако и Кей познакомились в 2012 году во время учебы в Международном христианском университете в Токио. В 2017 году они объявили о своей помолвке, но уже в следующем году перенесли свадьбу на 2020 год из-за церемонии передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито.

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