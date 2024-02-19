Говорил о Кейт и побывал за кулисами: принц Уильям на церемонии BAFTA

Принц Уэльский посетил церемонию BAFTA и признался, что не смотрел нашумевший фильм "Барби".
На мероприятии 42-летний принц Уэльский был весел, в то время как его жена Кейт продолжает восстанавливаться в их семейном доме после операции на брюшной полости.
Принц извинился за отсутствие принцессы Уэльской и сказал организаторам: "Мне жаль, что Кэтрин здесь нет, ей очень нравится церемония BAFTA".
Также в этом разговоре принц Уэльский рассказал, что он смотрел не так много фильмов, как обычно перед церемонией, так как сейчас у него есть более важные дела. Нашумевший фильм "Барби" принц Уильям также не смотрел, хотя говорил, что планирует это сделать. А еще рассказал, что обычно они с супругой смотрят фильмы вместе.
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