Говорил о Кейт и побывал за кулисами: принц Уильям на церемонии BAFTA

На мероприятии 42-летний принц Уэльский был весел, в то время как его жена Кейт продолжает восстанавливаться в их семейном доме после операции на брюшной полости.

Кейт Бланшетт и принц Уильям на церемонии BAFTA в Лондоне / Фото: Associated Press

Принц извинился за отсутствие принцессы Уэльской и сказал организаторам: "Мне жаль, что Кэтрин здесь нет, ей очень нравится церемония BAFTA".

Принц Уильям за кулисами церемонии BAFTA / Фото: Getty Images

Также в этом разговоре принц Уэльский рассказал, что он смотрел не так много фильмов, как обычно перед церемонией, так как сейчас у него есть более важные дела. Нашумевший фильм "Барби" принц Уильям также не смотрел, хотя говорил, что планирует это сделать. А еще рассказал, что обычно они с супругой смотрят фильмы вместе.

Кейт и Уильям на церемонии BAFTA / Фото: Associated Press

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