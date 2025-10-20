Говорили о природе: король Чарльз записал подкаст с известной актрисой

Король Чарльз встретился с Кейт Бланшетт / © Getty Images

56-летняя обладательница премии «Оскар» встретилась с 76-летним королем Чарльзом, чтобы отдать дань уважения всемирно известному и инновационному банку семян и его важной роли в сохранении природы.

Для Кейт Бланшетт, которая участвовала в проекте премии принца Уильяма Earthshot Prize с момента его основания, это стало новым знакомством с членом королевской семьи.

Подкаст под названием «Unearthed » создан Королевским ботаническим садом в Кью, который управляет банком семян в Уэйкхерсте, графство Сассекс. В июле к Бланшетт присоединилась старший научный руководитель Кью по сохранению семян, доктор Элинор Бреман, в солнечном уголке Виндзора. Они встретились с монархом для беседы.

«Будущее жизни на Земле вполне может зависеть от семян, хранящихся в этом банке», — говорит Бланшетт во вступлении, пишет журнал People.

В основе миссии лежит обеспечение сохранения биоразнообразия природы для будущих поколений и долгосрочного здоровья планеты.

«Работа, которую проводит банк семян, требует безотлагательности. Я была потрясена, узнав, что 97% лугов с дикими цветами уничтожены. Не думаю, что мы здесь это до конца понимаем, потому что, оглядываясь вокруг, мы видим столько природной красоты. Но мы не задумываемся, насколько она хрупкая».

В 22-минутной беседе король рассказал об одной из своих инициатив, предпринятой в ознаменование коронации его покойной матери королевы Елизаветы, под названием «Луга коронации».

«Я подумал, что это хорошее оправдание, потому что я знал о реальном ущербе, который был нанесен всем нашим цветущим лугам со времен войны», — говорит он.

Когда Бланшетт говорит: «За такой короткий промежуток времени это действительно произошло», Чарльз добавляет: «Это было совершенно невероятно».

Их разговор перешел к вопросу о том, могла бы фармацевтическая промышленность сделать больше для сохранения здоровья растений, учитывая, что так много лекарств и лечебных средств производятся на растительной основе. Король Чарльз заявил, что «в их интересах инвестировать в защиту, улучшение и восстановление этого биоразнообразия», на основе которого было создано так много методов лечения.

Для короля это второе появление в подкасте в этом году. До этого в марте он представил некоторые из своих любимых песен в специальном выпуске для Apple Music.

Кейт Бланшетт и принц Уильям / © Associated Press

А недавно, напомним, Кейт Бланшетт и будущий король принц Уильям, встретились с финалистом премии Earthshot Prize Colorifix — британской компанией, которая создает экологически чистые красители для одежды, в Норидже.