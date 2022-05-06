"Говорят, что найдут мою семью": Екатерине Бужинской угрожают пророссийские болгары

Артистке угрожают в соцсети.
Екатерина Бужинская активно поддерживает украинцев и посещает в Болгарии все митинги в поддержку Украины. Она в интервью местному телевидению и радио рассказывает всю правду о войне, которую Россия развязала против Украины.
Артистка призналась в комментарии для ТСН.ua, что ей начали угрожать в социальных сетях пророссийские болгары из-за ее активной деятельности в поддержку Украины.
"Мне угрожают, что меня найдут, мою семью, детей. Говорят, что я сую нос, куда мне не надо. Они очень злые", — говорит Екатерина.
Напомним, Бужинская, завернувшись в сине-желтый флаг, выступила в Софии с концертом, посвященном памяти украинцев, убитых российскими оккупантами в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и других городах.
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