Говорят, съедет из дворца: родственница княгини Шарлин рассказала о ее планах

В прошлый понедельник, 8 ноября, княгиня Шарлин вернулась в Монако из Южной Африки, где провела последние пять месяцев.

Во время долгого срока отсутствия Шарлин в Монако вокруг их с князем Альбером II семьи точилось множество разных слухов. Кто-то говорил, что пара находится на грани развода, но Альбер выходил к журналистам и каждый раз опровергал эти домыслы, заявляя, что его жена не может вернуться по медицинским противопоказаниям.

Накануне возвращения Шарлин в прессе снова появились слухи о том, что королевская особа может вернуться вовсе не во дворец, а может переехать в двухкомнатную квартиру, в котором останавливалась ранее перед отъездом в ЮАР. Однако невестка Шарлин - Шантелл Уиттсток, опровергла эти предположения.

Выступая перед южноафриканским каналом Channel24, pr-директор благотворительной организации Шарлин в ЮАР, которая замужем за братом принцессы Шоном Уиттстоком, сказала: "Принцесса очень счастлива вернуться домой к своей семье" и дополнила, что Шарлин останется с мужем и детьми, пишет Hello!.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Дыма без огня не бывает, и о браке князя и княгини, который трещит по швам, уже давно хотя разные слухи. Конечно, Альбер II со своей не кристально чистой репутацией подливает масла в огонь. Но поклонники монакской семьи и принцессы Шарлин также убеждены, что она абсолютно точно не оставит своих детей – принца Жака и принцессу Габриэллу, которым в следующем месяце исполнится по семь лет.

Шарлин с детьми / Associated Press

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